Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Санкт-Пельтен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
06.02.2025 10:00 – FT 4 : 1
Санкт-Пёльтен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:30
155
0

Заря – Санкт-Пельтен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

06 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:30
155
0
Заря – Санкт-Пельтен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником луганской команды является клуб «Санкт-Пельтен» из Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 10:00.

Заря – Санкт-Пельтен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
Лидер и соперник Динамо в ЛЕ. Шахтер проведет еще два спарринга
Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Санкт-Пельтен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Другие виды | 06 февраля 2025, 09:59 3
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру

Маричка Стадник была четырехкратным олимпийским призером

Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Футбол | 05 февраля 2025, 19:18 20
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании

Украинец вряд ли сыграет в полуфинале, если «Реал» туда попадет

Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Бокс | 05.02.2025, 11:38
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Бокс | 05.02.2025, 13:03
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты
Футбол | 06.02.2025, 10:21
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 14
Бокс
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 23
Теннис
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 18
Футбол
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
04.02.2025, 20:27 8
Футзал
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
Роналду назвал возраст, в котором покинет футбол. Осталось недолго
04.02.2025, 14:48 5
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
05.02.2025, 01:35 3
Футбол
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем