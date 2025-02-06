06.02.2025 10:00 – FT 4 : 1
Украина. Премьер лига06 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:30
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Заря – Санкт-Пельтен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
06 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:30
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Клуб УПЛ «Заря» Луганск проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником луганской команды является клуб «Санкт-Пельтен» из Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 6 февраля в 10:00.
Заря – Санкт-Пельтен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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