Младен БАРТУЛОВИЧ: «Готовность команды становится лучше и лучше»

Луганская «Заря» в четверг, 6 февраля, провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Младена Бартуловича встречалась с австрийским клубом «Санкт-Пельтен» и одержала уверенную победу со счетом 4:1. Тренер «Зари» прокомментировал результат поединка.

«Хороший матч для нас, очень много получалось то, что нарабатывали в недельном цикле до этого матча. После предыдущих двух недель работали под большой нагрузкой. Довольны, как ребята работали и в атаке и в обороне. Но, конечно, разберем моменты, которые у нас не получались хорошо и нужно их исправлять. Потому что у нас времени остается меньше до матча с «Александрией», но готовность команды становится лучше и лучше.

Изменится ли соперник в спарринге, запланированном на 10 февраля? Да это правда, ждем подтверждения. Команда из Австрии, лидер чемпионата. Должен быть хороший матч, потому что хорошая команда и лидирует в их чемпионате».

10 февраля у «Зари» был запланирован спарринг с «Вересом». В чемпионате Австрии сейчас лидирует «Штурм».