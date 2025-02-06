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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Готовность команды становится лучше и лучше»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 14:03 |
183
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Готовность команды становится лучше и лучше»

Тренер «Зари» прокомментировал матч с «Санкт-Пельтеном»

06 февраля 2025, 14:03 |
183
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Готовность команды становится лучше и лучше»
ФК Заря. Младен Бартулович

Луганская «Заря» в четверг, 6 февраля, провела очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Младена Бартуловича встречалась с австрийским клубом «Санкт-Пельтен» и одержала уверенную победу со счетом 4:1. Тренер «Зари» прокомментировал результат поединка.

«Хороший матч для нас, очень много получалось то, что нарабатывали в недельном цикле до этого матча. После предыдущих двух недель работали под большой нагрузкой. Довольны, как ребята работали и в атаке и в обороне. Но, конечно, разберем моменты, которые у нас не получались хорошо и нужно их исправлять. Потому что у нас времени остается меньше до матча с «Александрией», но готовность команды становится лучше и лучше.

Изменится ли соперник в спарринге, запланированном на 10 февраля? Да это правда, ждем подтверждения. Команда из Австрии, лидер чемпионата. Должен быть хороший матч, потому что хорошая команда и лидирует в их чемпионате».

10 февраля у «Зари» был запланирован спарринг с «Вересом». В чемпионате Австрии сейчас лидирует «Штурм».

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товарищеские матчи Младен Бартулович Заря Луганск Санкт-Пельтен учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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