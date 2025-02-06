Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 12:19 |
75
0

Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом

Команда Младена Бартуловича победила «Санкт-Пельтен» из Австрии

06 февраля 2025, 12:19 |
75
0
Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
ФК Заря

«Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал австрийский клуб «Санкт-Пельтен».

Соперник «Зари» выступает во втором по силе дивизионе Австрии. Команда в 16 матчах набрала 25 очков (7 побед, 4 ничьи, 5 поражений) и идет на восьмом месте.

Особых проблем для «Зари» «Санкт-Пельтен» не создал. Подопечные Младена Бартуловича забили по два мяча в каждом из таймов, на что австрийцы ответили голом на 68-й минуте.

Товарищеский матч. 6 февраля. Турция

«Заря» (Луганск, Украина) – «Санкт-Пельтен» (Санкт-Пельтен, Австрия) – 4:1

Голы: Белоцерковец 36, Тронтель 45, Супряга 62, Вакула 73 – … 68 (П).

Состав «Зари»: Турбаевский, Джордан, Башич (Эскинья, 46), Вантух (К) (Жуниньо, 60), Тронтель, Попара (Васильец, 60), Мичин (Дришлюк, 60), Кими (Кораблин, 46), Слесарь (Вакула, 46), Белоцерковец (Кирюханцев, 60), Супряга.

По теме:
Лидер и соперник Динамо в ЛЕ. Шахтер проведет еще два спарринга
Рух Львов – Амштеттен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левый Берег – Самгурали – 2:3. Пропустили в добавленное время. Видео голов
Заря Луганск Санкт-Пельтен контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Младен Бартулович Владимир Белоцерковец Владислав Супряга Владислав Вакула
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Футбол | 05 февраля 2025, 23:43 2
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд

Назар Рудзей покинул донецкий клуб

«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке
Футбол | 06 февраля 2025, 07:23 3
«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке
«Потребовалась помощь Лунина». Журналисты оценили игру украинца в Кубке

Мадридский «Реал» в тяжелом матче одолел «Леганес»

Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Футбол | 06.02.2025, 10:24
Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Валенсия – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Бокс | 05.02.2025, 14:52
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Бокс | 05.02.2025, 13:03
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 23
Теннис
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
05.02.2025, 01:35 3
Футбол
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
Роналду назвал самого совершенного игрока в истории футбола. Это не Месси
04.02.2025, 12:49 17
Футбол
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 8
Бокс
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 9
Теннис
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
Александр УСИК: «Больше, чем 100 млн долларов. Для саудитов важно...»
04.02.2025, 17:41 2
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 9
Футбол
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем