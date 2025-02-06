Забили четыре мяча. Заря разобралась с австрийским клубом
Команда Младена Бартуловича победила «Санкт-Пельтен» из Австрии
«Заря» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником представителя УПЛ стал австрийский клуб «Санкт-Пельтен».
Соперник «Зари» выступает во втором по силе дивизионе Австрии. Команда в 16 матчах набрала 25 очков (7 побед, 4 ничьи, 5 поражений) и идет на восьмом месте.
Особых проблем для «Зари» «Санкт-Пельтен» не создал. Подопечные Младена Бартуловича забили по два мяча в каждом из таймов, на что австрийцы ответили голом на 68-й минуте.
Товарищеский матч. 6 февраля. Турция
«Заря» (Луганск, Украина) – «Санкт-Пельтен» (Санкт-Пельтен, Австрия) – 4:1
Голы: Белоцерковец 36, Тронтель 45, Супряга 62, Вакула 73 – … 68 (П).
Состав «Зари»: Турбаевский, Джордан, Башич (Эскинья, 46), Вантух (К) (Жуниньо, 60), Тронтель, Попара (Васильец, 60), Мичин (Дришлюк, 60), Кими (Кораблин, 46), Слесарь (Вакула, 46), Белоцерковец (Кирюханцев, 60), Супряга.
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