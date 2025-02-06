Sexy and I know. 49-летний рэпер дебютировал в профессиональном теннисе
Стефан Горди провел матч в основной сетке турнира ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе
49-летний рэпер Стефан Горди дебютировал в профессиональном теннисе.
Известный фронтмен группы LMFAO за неделю провел два поединка на турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.
27 января он проиграл в квалификации к фьючерсу Душану Баранецу из Словакии со счетом 0:6, 0:6. Организаторы решили предоставить Горди, больше известному как Redfoo, wild card в основную сетку. И 5 февраля он вышел на корт против норвежца Лейтона Риверы в 1/16 финала. На этот раз ему удалось взять один гейм – 1:6, 0:6.
Redfoo давно увлекается теннисом и его мечтой было провести матч на про-уровне. Он сделал это в 49 лет.
Горди тяжело не знать. Помимо яркой прически, он также известен благодаря трекам и клипам Sexy and I know и Party Rock Anthem.
Perdió, pero el mejor punto del partido lo ganó él (?)— Ariel Fernández (@AFD7L) February 6, 2025
Según el propio Redfoo en una entrevista post partido, la derecha fue a lo Del Potro.
Aparece anotado para la próxima semana, capaz en una de esas liga otro WC.pic.twitter.com/mFbqrkfaTr
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