Sexy and I know. 49-летний рэпер дебютировал в профессиональном теннисе

49-летний рэпер Стефан Горди дебютировал в профессиональном теннисе.

Известный фронтмен группы LMFAO за неделю провел два поединка на турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

27 января он проиграл в квалификации к фьючерсу Душану Баранецу из Словакии со счетом 0:6, 0:6. Организаторы решили предоставить Горди, больше известному как Redfoo, wild card в основную сетку. И 5 февраля он вышел на корт против норвежца Лейтона Риверы в 1/16 финала. На этот раз ему удалось взять один гейм – 1:6, 0:6.

Redfoo давно увлекается теннисом и его мечтой было провести матч на про-уровне. Он сделал это в 49 лет.

Горди тяжело не знать. Помимо яркой прически, он также известен благодаря трекам и клипам Sexy and I know и Party Rock Anthem.