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  4. Трансферная бомба. Арсенал готовит 120 миллионов на суперзвездного форварда
Англия
05 февраля 2025, 14:33 |
1397
2

Трансферная бомба. Арсенал готовит 120 миллионов на суперзвездного форварда

Лаутаро Мартинес привлекает внимание английского гранда

05 февраля 2025, 14:33 |
1397
2
Трансферная бомба. Арсенал готовит 120 миллионов на суперзвездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лондонский «Арсенал» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 120 миллионов евро за 27-летнего футболиста. «Неррадзури» будет очень сложно отклонить данное предложение, учитывая финансовые проблемы клуба.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан Арсенал Лондон Микель Артета трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Інтеру цей футболіст потрібен. Тож можуть і від 120 мільйонів відмовитись
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Gargantua81
пфф, я думал за Исака.
Лаутаро стоит разве что половину этих денег
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