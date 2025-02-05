Трансферная бомба. Арсенал готовит 120 миллионов на суперзвездного форварда
Лаутаро Мартинес привлекает внимание английского гранда
Лондонский «Арсенал» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 120 миллионов евро за 27-летнего футболиста. «Неррадзури» будет очень сложно отклонить данное предложение, учитывая финансовые проблемы клуба.
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб.
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