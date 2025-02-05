Трансферная бомба. Арсенал готовит 120 миллионов на суперзвездного форварда

Лондонский «Арсенал» интересуется аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 120 миллионов евро за 27-летнего футболиста. «Неррадзури» будет очень сложно отклонить данное предложение, учитывая финансовые проблемы клуба.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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