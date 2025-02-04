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Англия
04 февраля 2025, 19:34 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:35
3084
5

Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб

Арсенал не отпустил украинца в Боруссию

04 февраля 2025, 19:34 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:35
3084
5
Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Стало известно, почему украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, «канониры» имели спрос на 28-летнего игрока. В его аренде была заинтересована дортмундская «Боруссия».

Но переезд украинца в Германию не состоялся из-за того, «Арсенал» хотел полноценный трансфер Зинченко. «Боруссия» же не была готова брать Александра в аренду с обязательством выкупа его контракта.

Сообщалось, что «Атлетико» принял кардинальное решение относительно зимнего перехода Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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kluchka_vova
нікуди він з англії не поїде.. це те саме що лунін в реалі... язиками продають а він сидить в запасі і його все влаштовує
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+2
Stan S.
Согласились бы уже на аренду без выкупа Хоть какие-то бы деньги капали
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0
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Lulinnha
Придётся дальше киснуть под лондонскими дождями. 
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0
TolsTIyELF
гольф а летом Италия.
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0
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Теннис
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