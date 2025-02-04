Предложение было. Известно, почему Зинченко не перешел в топ-клуб

Стало известно, почему украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, «канониры» имели спрос на 28-летнего игрока. В его аренде была заинтересована дортмундская «Боруссия».

Но переезд украинца в Германию не состоялся из-за того, «Арсенал» хотел полноценный трансфер Зинченко. «Боруссия» же не была готова брать Александра в аренду с обязательством выкупа его контракта.

Сообщалось, что «Атлетико» принял кардинальное решение относительно зимнего перехода Зинченко.