Евгений КРАСНИКОВ: «Он в шесть лет выделялся. Как Судаков, Мудрик и Лунин»

Первый вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал о карьере Геннадия Синчука, который перебрался в «Монреаль»:

«В свое время команду 2006 года собирал тренер детско-юношеской футбольной школы «Металлист» Игорь Петринчук. На тот момент этим ребятам было по 6-7 лет, но сразу было видно, что там много перспективных футболистов: Александр Цвиренко, Даниэль Вернаттус, Даниил Кайдалов, Кирилл Пашко и многие другие.

Одним из них был и Синчук. Я знаю его с шести лет. Он уже тогда заметно выделялся мышлением, работой с мячом, характером и работоспособностью. Было видно, что этот парень может вырасти в серьезного футболиста, и не было сомнений, что это талант, который нужно развивать. В свое время также выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Криськив – все они сейчас играют в Лиге чемпионов и в сборной Украины.