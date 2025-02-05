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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Он в шесть лет выделялся. Как Судаков, Мудрик и Лунин»
Украина. Первая лига
05 февраля 2025, 10:51 |
1244
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Он в шесть лет выделялся. Как Судаков, Мудрик и Лунин»

Первый вице-президент «Металлиста» оценил карьеру и развитие Геннадия Синчука

05 февраля 2025, 10:51 |
1244
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Он в шесть лет выделялся. Как Судаков, Мудрик и Лунин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Первый вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал о карьере Геннадия Синчука, который перебрался в «Монреаль»:

«В свое время команду 2006 года собирал тренер детско-юношеской футбольной школы «Металлист» Игорь Петринчук. На тот момент этим ребятам было по 6-7 лет, но сразу было видно, что там много перспективных футболистов: Александр Цвиренко, Даниэль Вернаттус, Даниил Кайдалов, Кирилл Пашко и многие другие.

Одним из них был и Синчук. Я знаю его с шести лет. Он уже тогда заметно выделялся мышлением, работой с мячом, характером и работоспособностью. Было видно, что этот парень может вырасти в серьезного футболиста, и не было сомнений, что это талант, который нужно развивать. В свое время также выделялись Судаков, Мудрик, Лунин, Криськив – все они сейчас играют в Лиге чемпионов и в сборной Украины.

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Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Первая лига Украины Металлист Харьков Геннадий Синчук Евгений Красников трансферы Георгий Судаков Михаил Мудрик Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Sportarena
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