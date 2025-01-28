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Major League Soccer
28 января 2025, 19:35 | Обновлено 28 января 2025, 19:36
907
6

Сколько заработал Металлист. Появилась оценка трансфера Синчука

Transfermarkt называет сумму в 4,8 млн евро

28 января 2025, 19:35 | Обновлено 28 января 2025, 19:36
907
6
Сколько заработал Металлист. Появилась оценка трансфера Синчука
ФК Металлист. Геннадий Синчук

Авторитетный портал Transfermarkt выставил свои финансовые данные перехода хавбека Металлиста Геннадия Синчука в состав клуба МЛС Монреаль Импакт.

Сообщается, что харьковчане заработали 4,8 миллиона евро.

При этом вчера украинские СМИ сообщали о сумме в пять миллионов евро + еще три миллиона евро возможных бонусов, а сам Синчук должен был оказаться в Болонье.

У Монреаля и Болоньи один собственник, а ранее сообщалось, что с лета Геннадий перейдет в итальянскую команду.

Интересно, что сам Металлист, рассказав о трансфере игрока, не уточнил, в какой именно клуб продал перспективного футболиста.

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Геннадий Синчук Монреаль Импакт Металлист Харьков трансферы Болонья
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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AK.228
Пол сайта орало , что это фейк))
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+1
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Markus Bob
На границе пограничникам сказал, что едет в топ чемпионат, а оказалось)))
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0
Отаман
Дуже добре 
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-1
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