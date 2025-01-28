Сколько заработал Металлист. Появилась оценка трансфера Синчука
Transfermarkt называет сумму в 4,8 млн евро
Авторитетный портал Transfermarkt выставил свои финансовые данные перехода хавбека Металлиста Геннадия Синчука в состав клуба МЛС Монреаль Импакт.
Сообщается, что харьковчане заработали 4,8 миллиона евро.
При этом вчера украинские СМИ сообщали о сумме в пять миллионов евро + еще три миллиона евро возможных бонусов, а сам Синчук должен был оказаться в Болонье.
У Монреаля и Болоньи один собственник, а ранее сообщалось, что с лета Геннадий перейдет в итальянскую команду.
Интересно, что сам Металлист, рассказав о трансфере игрока, не уточнил, в какой именно клуб продал перспективного футболиста.
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