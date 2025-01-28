Сколько заработал Металлист. Появилась оценка трансфера Синчука

Авторитетный портал Transfermarkt выставил свои финансовые данные перехода хавбека Металлиста Геннадия Синчука в состав клуба МЛС Монреаль Импакт.

Сообщается, что харьковчане заработали 4,8 миллиона евро.

При этом вчера украинские СМИ сообщали о сумме в пять миллионов евро + еще три миллиона евро возможных бонусов, а сам Синчук должен был оказаться в Болонье.

У Монреаля и Болоньи один собственник, а ранее сообщалось, что с лета Геннадий перейдет в итальянскую команду.

Интересно, что сам Металлист, рассказав о трансфере игрока, не уточнил, в какой именно клуб продал перспективного футболиста.