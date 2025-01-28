Оболонь проводит спарринг с польским ЛКС Лодзь. Стартовые составы

«Оболонь» ко второй части сезона готовится в Турции. Второй спарринг на учебно-тренировочных сборах команда играет с польским клубом ЛКС Лодзь.

ЛКС Лодзь выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает девятое место. В активе команды 26 очков после 19-ти матчей (7 побед, 5 ничьих и 7 поражений).

Первый свой спарринг на турецких сборах «Оболонь» проиграла. Подопечные Сергея Шищенко с крупным счетом проиграли болгарскому клубу «Септември» (0:3).

Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20.