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  4. Оболонь проводит спарринг с польским ЛКС Лодзь. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 14:01 |
93
0

Оболонь проводит спарринг с польским ЛКС Лодзь. Стартовые составы

Киевский клуб играет второй матч на сборах в Турции

28 января 2025, 14:01 |
93
0
Оболонь проводит спарринг с польским ЛКС Лодзь. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» ко второй части сезона готовится в Турции. Второй спарринг на учебно-тренировочных сборах команда играет с польским клубом ЛКС Лодзь.

ЛКС Лодзь выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает девятое место. В активе команды 26 очков после 19-ти матчей (7 побед, 5 ничьих и 7 поражений).

Первый свой спарринг на турецких сборах «Оболонь» проиграла. Подопечные Сергея Шищенко с крупным счетом проиграли болгарскому клубу «Септември» (0:3).

Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20.

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Оболонь Киев ЛКС Лодзь контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергій Турчак Источник: Instagram
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