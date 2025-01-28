Украина. Премьер лига28 января 2025, 14:00 |
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Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
28 января 2025, 14:00 |
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет польский клуб ЛКС Лодзь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 28 января в 14:00 в турецком городе Сиде.
Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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