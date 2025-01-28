Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет польский клуб ЛКС Лодзь.

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Товарищеский матч запланирован на 28 января в 14:00 в турецком городе Сиде.

Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча