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Оболонь
28.01.2025 14:00 - : -
Лодзь
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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 14:00 |
48
0

Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

28 января 2025, 14:00 |
48
0
Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет польский клуб ЛКС Лодзь.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 28 января в 14:00 в турецком городе Сиде.

Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЛКС Лодзь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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