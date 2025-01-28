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Товарищеские матчи
Оболонь
28.01.2025 14:00 – FT 0 : 3
Лодзь
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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 17:25 | Обновлено 28 января 2025, 17:56
161
0

Пропустили быстрый гол. Оболонь проиграла польскому клубу

Подопечные Сергея Шищенко с крупным счетом проиграли ЛКС Лодзь

28 января 2025, 17:25 | Обновлено 28 января 2025, 17:56
161
0
Пропустили быстрый гол. Оболонь проиграла польскому клубу
ФК Оболонь

«Оболонь» провела второй спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Сергея Шищенко сыграла с польским клубом ЛКС Лодзь.

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице ЛКС Лодзь занимает девятое место. В активе клуба 26 очков после 19-ти матчей (7 побед, 5 ничьих и 7 поражений).

«Оболонь» пропустила быстрый гол. Уже на второй минуте Норлиг вывел ЛКС Лодзь вперед. На 36-й минуте «Оболонь» пропустила второй мяч. А на 75-й минуте Взенх довел счет до розгромного.

Результаты «Оболони» на сборах пока не радуют. Команда проиграла два матча, пропустив 6 мячей.

Товарищеский матч. 28 января. Турция.

«Оболонь» - ЛКС Лодзь (Польша) - 0:3

Голы: Норлиг (2), Араса (36), Взенх (75).

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Оболонь Киев ЛКС Лодзь контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Сергей Шищенко
Сергій Турчак Источник: ФК Оболонь
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