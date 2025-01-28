Пропустили быстрый гол. Оболонь проиграла польскому клубу

«Оболонь» провела второй спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Сергея Шищенко сыграла с польским клубом ЛКС Лодзь.

Соперник «Оболони» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице ЛКС Лодзь занимает девятое место. В активе клуба 26 очков после 19-ти матчей (7 побед, 5 ничьих и 7 поражений).

«Оболонь» пропустила быстрый гол. Уже на второй минуте Норлиг вывел ЛКС Лодзь вперед. На 36-й минуте «Оболонь» пропустила второй мяч. А на 75-й минуте Взенх довел счет до розгромного.

Результаты «Оболони» на сборах пока не радуют. Команда проиграла два матча, пропустив 6 мячей.

Товарищеский матч. 28 января. Турция.

«Оболонь» - ЛКС Лодзь (Польша) - 0:3

Голы: Норлиг (2), Араса (36), Взенх (75).