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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 08:59 | Обновлено 26 января 2025, 09:00
1125
1

«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20

Денис Устименко выбрал «Оболонь»

26 января 2025, 08:59 | Обновлено 26 января 2025, 09:00
1125
1
«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак признался, что у клуба не было намерений подписывать триумфатора юношеского чемпионата мира U-20 – Дениса Устименко, который стал игроком «Оболони».

– Можете назвать футболистов, которых вы хотели видеть и не договорились? Я слышал о чемпионе мира Устименко, который выбрал правый берег Киева – Оболонь.

– Я Дениса знаю еще со времен Александрии, но предложения по нему не было. На позиции нападающего у нас есть Сухоручко, Кобзарь, Гереш, а теперь еще и Потрошитель. Перебор – это не очень хорошо.

В нынешнем сезоне «Левый Берег» занимает 13 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Денис Устименко Виталий Первак Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Serhii P.
Щось того Устименка всі футболять
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