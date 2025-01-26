«Перебор». Аутсайдер УПЛ отказался подписывать чемпиона мира U-20
Денис Устименко выбрал «Оболонь»
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак признался, что у клуба не было намерений подписывать триумфатора юношеского чемпионата мира U-20 – Дениса Устименко, который стал игроком «Оболони».
– Можете назвать футболистов, которых вы хотели видеть и не договорились? Я слышал о чемпионе мира Устименко, который выбрал правый берег Киева – Оболонь.
– Я Дениса знаю еще со времен Александрии, но предложения по нему не было. На позиции нападающего у нас есть Сухоручко, Кобзарь, Гереш, а теперь еще и Потрошитель. Перебор – это не очень хорошо.
В нынешнем сезоне «Левый Берег» занимает 13 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
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