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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 14:59 |
28
0

Кривбасс – Олимпия – 1:0. Дожали соперника. Видео голов и обзор матча

Победу украинскому клубу принес гол Олега Кожушко

27 января 2025, 14:59 |
28
0
Кривбасс – Олимпия – 1:0. Дожали соперника. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

«Кривбасс» сыграл первый матч на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником стала «Олимпия» Любляна. Словенская команда в текущем сезоне участвовала в основном этапе Лиги конференций и пробилась в 1/16 финала.

Игра опасными моментами не изобиловала. Судьбу матча решил точный удар Олега Кожушко на 82-й минуте. Игрок «Кривбаса» неожиданно для вратаря «Олимпии» пробил в ближний угол.

Товарищеский матч. 24 января 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания.

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Олимпия» (Любляна, Словения) – 1:0

Гол: Олег Кожушко (82).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Андрей Клищук, 46) – Рафаэль Бандейра (Алексей Пличко, 46), Александр Романчук (Владимир Уилвальд, 46), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 46), Иван Дибанго (к) (Денис Кузик, 46) – Хрвое Илич (Джихад Бизимана, 46), Ноа Ндомбази (Александр Каменский, 46), Маттео Аморозо (Ярослав Шевченко, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Артур Микитишин (Дмитрий Хомченовский, 23), Назар Попов, 7 (Олег Кожушко, 46).

«Олимпия» (Любляна) (стартовый состав): Матевж Видовшек, Жорж Силва, Давид Суалехе, Рауль Флоруч, Марцел Ратник(к), Юрген Челхака, Ахмет Мухаммедбегович, Ману Педре, Алекс Тамм, Агустин Доффо, Антонио Марин.

Запасные: Денис Пинтол, Галь Любей Финк, Матей Хеняк, Иван Дурдов, Марк Брест, Диогу Пинту, Свит Хоцевар, Ник Пиречник, Матео Ачимович, Адриано Ризвич, Зига Печак, Талиссон.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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товарищеские матчи Олимпия Любляна Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Олег Кожушко контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак
Сергій Турчак Источник
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