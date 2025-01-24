Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Олимпия» Любляна.

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Товарищеский матч запланирован на 24 января в 17:00 на Pinatar Arena в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Кривбасс – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча