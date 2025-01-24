24.01.2025 17:00 - : -
Украина. Премьер лига24 января 2025, 14:23 |
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Кривбасс – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
24 января 2025, 14:23 |
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Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.
Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Олимпия» Любляна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 24 января в 17:00 на Pinatar Arena в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.
Кривбасс – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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