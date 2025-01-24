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Товарищеские матчи
Кривбасс
24.01.2025 17:00 - : -
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 14:23 |
107
0

Кривбасс – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании

24 января 2025, 14:23 |
107
0
Кривбасс – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Криворожский клуб «Кривбасс» проводит контрольный матч на зимних сборах в Испании.

Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 24 января в 17:00 на Pinatar Arena в городе Сан-Педро-дель-Пинатар.

Кривбасс – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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