Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый гол команды в 2025 году. Кривбасс обыграл Олимпию
Товарищеские матчи
Кривбасс
24.01.2025 17:00 – FT 1 : 0
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2025, 20:51 |
191
0

Первый гол команды в 2025 году. Кривбасс обыграл Олимпию

Победу украинскому клубу принес Кожушко

24 января 2025, 20:51 |
191
0
Первый гол команды в 2025 году. Кривбасс обыграл Олимпию
ФК Кривбасс

«Кривбасс» провел первый матч на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником стала «Олимпия» Любляна. Словенский клуб в текущем сезоне участвовала в основном этапе Лиги конференций и вышла в 1/16 финала турнира.

Игра моментами не изобиловала. Судьбу матча решил точный удар Олега Кожушко на 82-й минуте. Игрок неожиданно для вратаря «Олимпии» пробил в ближний угол.

Товарищеский матч. 24 января 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания.

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Олимпия» (Любляна, Словения) – 1:0

Гол: Олег Кожушко (82).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Андрей Клищук, 46) – Рафаэль Бандейра (Алексей Пличко, 46), Александр Романчук (Владимир Уилвальд, 46), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 46), Иван Дибанго (к) ( Денис Кузик, 46) – Хрвое Илич (Джихад Бизимана, 46), Ноа Ндомбази (Александр Каменский, 46), Маттео Аморозо (Ярослав Шевченко, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Артур Микитишин (Дмитрий Хомченовский, 23), Назар Попов, 7 (Олег Кожушко, 46).

"Олимпия" (Любляна) (стартовый состав): Матевж Видовшек, Жорж Силва, Давид Суалехе, Рауль Флоруч, Марцел Ратник(к), Юрген Челхака, Ахмет Мухаммедбегович, Ману Педре, Алекс Тамм, Агустин Доффо, Антонио Марин.

Запасные: Денис Пинтол, Галь Любей Финк, Матей Хеняк, Иван Дурдов, Марк Брест, Диогу Пинту, Свит Хоцевар, Ник Пиречник, Матео Ачимович, Адриано Ризвич, Зига Печак, Талиссон.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ усилился 23-летним украинским защитником
Второй шанс. Динамо приняло окончательное решение касательно защитника
Буковина подписала новичка и готовится к выезду в Закарпатье
Кривбасс Кривой Рог Олимпия Любляна Олег Кожушко учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергій Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Теннис | 24 января 2025, 08:28 0
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open

24 января Новак снялся с поединка против Александра Зверева после проигранного первого сета

Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
Футбол | 24 января 2025, 18:35 21
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией
Таблица коэффициентов. Украина сократила разрыв с Кипром, Швецией и Сербией

Шахтер выиграл матч Лиги чемпионов, Динамо сыграло вничью в Лиге Европы

«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
Бокс | 24.01.2025, 04:15
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Футбол | 23.01.2025, 22:02
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии
Футбол | 24.01.2025, 21:12
Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии
Умер экс-голкипер Манчестер Юнайтед, который дважды брал чемпионат Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
23.01.2025, 01:55 5
Футбол
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
24.01.2025, 07:25 9
Теннис
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 58
Футбол
НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»
НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»
22.01.2025, 18:48 1
Бокс
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
22.01.2025, 19:25 8
Хоккей
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
Боб АРУМ: «Этот боксер легендарнее Пакьяо. Он его превосходит»
22.01.2025, 22:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем