Первый гол команды в 2025 году. Кривбасс обыграл Олимпию

«Кривбасс» провел первый матч на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником стала «Олимпия» Любляна. Словенский клуб в текущем сезоне участвовала в основном этапе Лиги конференций и вышла в 1/16 финала турнира.

Игра моментами не изобиловала. Судьбу матча решил точный удар Олега Кожушко на 82-й минуте. Игрок неожиданно для вратаря «Олимпии» пробил в ближний угол.

Товарищеский матч. 24 января 2024 года. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания.

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Олимпия» (Любляна, Словения) – 1:0

Гол: Олег Кожушко (82).

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Андрей Клищук, 46) – Рафаэль Бандейра (Алексей Пличко, 46), Александр Романчук (Владимир Уилвальд, 46), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 46), Иван Дибанго (к) ( Денис Кузик, 46) – Хрвое Илич (Джихад Бизимана, 46), Ноа Ндомбази (Александр Каменский, 46), Маттео Аморозо (Ярослав Шевченко, 46), Егор Твердохлеб (Юрий Вакулко, 46), Артур Микитишин (Дмитрий Хомченовский, 23), Назар Попов, 7 (Олег Кожушко, 46).

"Олимпия" (Любляна) (стартовый состав): Матевж Видовшек, Жорж Силва, Давид Суалехе, Рауль Флоруч, Марцел Ратник(к), Юрген Челхака, Ахмет Мухаммедбегович, Ману Педре, Алекс Тамм, Агустин Доффо, Антонио Марин.

Запасные: Денис Пинтол, Галь Любей Финк, Матей Хеняк, Иван Дурдов, Марк Брест, Диогу Пинту, Свит Хоцевар, Ник Пиречник, Матео Ачимович, Адриано Ризвич, Зига Печак, Талиссон.