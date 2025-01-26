Александр РОМАНЧУК: «Очень приятно победить»

Защитник «Кривбасса» Александр Романчук прокомментировал победу в товарищеском матче против словенской «Олимпии» (1:0).

– Какие впечатления от первой победы?

– Очень приятно победить, еще и в первом поединке года. Ведь это было важно для нашего психологического состояния. Все ребята сыграли почти по 45 минут, поэтому все почувствовали игровой темп. Продолжаем дальше на положительных эмоциях, ведь, как говорится, как начнешь год, так его и закончишь.

– Чувствовалось, что играете на фоне нагрузок?

– Первую неделю у нас были большие нагрузки. Где-то, вероятно, на фоне этой усталости делаешь на поле определенные ошибки. Однако для первых игр – это нормально.

– Два разных состава, определенные эксперименты. Это сказывалось на игре? Возможно, недостаток сыгранности.

– Я бы не сказал, что не было сыгранности, ведь мы вместе тренируемся и привыкли друг к другу. Состав был миксирован: как первый тайм, так и второй. Тренерский штаб пробовал различные связи.

– На трибунах были болельщики с флагами Украины. Чувствовалась поддержка?

– Сразу заметил людей и наши флаги. Это очень приятно, что куда бы ты сейчас ни поехал, всюду можешь встретить украинцев. Хотим поблагодарить их за то, что они пришли и вызвали теплые эмоции у каждого из нас. Слава Украине!