ПАОК – Славия Прага – 2:0. Победа Тайсона и Кендзеры. Видео голов и обзор
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Вечером 23 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25.
Греческий клуб ПАОК переиграл чешскую Славию из Праги со счетом 2:0.
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У хозяев поля голы забили Штефан Шваб и Яннис Константелиас.
ЗА ПАОК сыграли польский защитник Томаш Кендзера, экс-игрок Динамо, и бразильский хавбек Тайсон, бывший футболист Шахтера.
Лига Европы. 7-й тур, 23 января
ПАОК (Греция) – Славия Прага (Чехия) – 2:0
Голы: Штефан Шваб, 26 (пен), Яннис Константелиас, 56
Видеообзор матча
События матча
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