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Лига Европы
ПАОК
23.01.2025 22:00 – FT 2 : 0
Славия Прага
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Лига Европы
24 января 2025, 12:34 | Обновлено 24 января 2025, 12:48
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0

ПАОК – Славия Прага – 2:0. Победа Тайсона и Кендзеры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы

24 января 2025, 12:34 | Обновлено 24 января 2025, 12:48
110
0
ПАОК – Славия Прага – 2:0. Победа Тайсона и Кендзеры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вечером 23 января состоялся матч 7-го тура Лиги Европы 2024/25.

Греческий клуб ПАОК переиграл чешскую Славию из Праги со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля голы забили Штефан Шваб и Яннис Константелиас.

ЗА ПАОК сыграли польский защитник Томаш Кендзера, экс-игрок Динамо, и бразильский хавбек Тайсон, бывший футболист Шахтера.

Лига Европы. 7-й тур, 23 января

ПАОК (Греция) – Славия Прага (Чехия) – 2:0

Голы: Штефан Шваб, 26 (пен), Яннис Константелиас, 56

Видеообзор матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Штефан Шваб (ПАОК).
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Лига Европы видео голов и обзор ПАОК Славия Прага Томаш Кендзера Тайсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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