Киз пояснила, как ей удалось отыграться против Свитолиной на Aus Open 2025

Американская теннисистка и 14-я ракетка мира Мэдисон Киз провела пресс-конференцию после победы над Элиной Свитолиной в четвертьфинале Australian Open 2025:

– Мэдди, поздравляю. Третий полуфинал в Мельбурне, спустя десять лет после первого. Каково это?

– Ощущения отличные. Я очень, очень горжусь тем, что попала в очередной полуфинал, и надеюсь, что смогу сделать еще один шаг вперед.

– Мэдди, как я понимаю, Фрэнсис [Тиафо] немного подшучивает над вами, называя вас мамой, ссылаясь на то, что вы очень долго играете в Туре. Думаю, теперь, когда вы вышли в полуфинал с разницей в 10 лет, это своего рода подтверждение и приятная мелочь, собираетесь ли вы отправить ему сообщение или как вы теперь на это реагируете?

– Нет, скорее всего, я не буду ему писать. У нас есть такая шутка, что раньше он ничего не говорил перед турниром или еще как-нибудь, а потом писал мне, например, в четвертьфинале, полуфинале, и я проигрывала в следующем раунде. Так что у нас появилось новое правило: я увидела его несколько дней назад и сказала: «Не пиши мне, я вообще не хочу тебя слышать». Оставь меня в покое, поговорим после турнира.

– Вы начали играть на про-уровне очень рано, ведь ваша первая победа была одержана в 14 лет, верно? Насколько приятно наслаждаться такой насыщенной карьерой, в которой вы продолжаете совершенствоваться?

– Чувствую себя замечательно. Когда я начинала, то не думала, что буду тут 16 лет спустя. Но я думаю, что сейчас в теннисе наступила отличная эра, потому что ты все еще можешь играть в свой лучший теннис, когда тебе 30 и даже больше.

Даже сегодня Элина демонстрирует фантастический теннис, а ведь мы с ней вместе играли на юниорских соревнованиях, и мы обе очень рано стали профессионалами. Так что сейчас так много игроков, которые и в 30 лет показывают отличный теннис. Очень приятно видеть всех этих людей, с которыми я играла в юниорах, которые все еще здесь.

Забавно, когда вспоминаешь каждого, с кем играл на протяжении всех лет. Среди нас было довольно много тех, кто пробился в профессионалы и продолжает играть. И еще это немного немного интересно, просто иметь возможность наблюдать за развитием столь разных людей на разных этапах их карьеры.

– Прошло уже 10 лет. Как вы смотрите на свое развитие карьеры за это время? И если бы вы могли вернуться назад и дать себе несколько советов о том, как справиться с этим и будущим, что бы вы сказали?

– Думаю, если бы я могла вернуться назад, я бы просто сказала, что нужно наслаждаться теннисом немного больше и, возможно, не давить на себя так сильно, что все должно быть прямо сейчас. В моей карьере было несколько моментов, когда мне казалось, что если это не произойдет прямо сейчас, то произойдет ли вообще? И я думаю, что сейчас я нахожусь на той стадии, когда начинаю ценить свою карьеру за то, что она была.

И не обязательно иметь трофей Grand Slam, чтобы я могла посмотреть на него и сказать: «Я проделала очень хорошую работу и выложилась по полной». И хотя победа на мейджоре еще является моей целью, я думаю, что в моей карьере были периоды, когда мне казалось, что если я не выиграю хотя бы один турнир, то я не реализовала свой потенциал. Это отнимало много удовольствия от игры. Бывали моменты, когда я чувствовала себя немного парализованной на корте, потому что мне казалось, что мне нужно, чтобы невероятный успех пришел сразу, вместо того, чтобы дать себе возможность выйти и просто пытаться добиться этого результата.

– Как, по вашему мнению, ваш опыт с момента прошлого полуфинала может помочь вам в этот раз?

– Теперь, когда я уже несколько раз оказывалась в подобном положении, я думаю, что могу определенно полагаться на опыт. На данный момент все выиграли несколько отличных матчей, и все мы играем в очень хороший теннис. И как бы ни был велик ваш опыт во всем этом, в конце концов, нужно просто выйти и сделать все, что в твоих силах, и выложиться на полную. Думаю, что бы ни случилось, я могу уйти с гордо поднятой головой.

– В ваших предыдущих матчах, у вас были проблемы во втором сете, но вы переламывали ситуацию в решающей партии. Сегодня сценарий был немного иным. Можете рассказать, в чём разница между тем, как вы начали этот матч, и тем, что помогло вам перехватить инициативу?

– Сегодня я вышла на корт немного вялой. Хотела играть агрессивно и сама задавать ритм, но, когда получала удобные мячи, не использовала их должным образом, и в итоге соперница успевала перейти в контратаку. Во втором сете я стала чаще выходить к сетке и активнее использовать короткие мячи, которые у меня появлялись после ее ударов. Как только начала это делать, почувствовала, что сумела поймать нужный момент и впоследствии смогла развить успех.

– Это было ваше собственное решение о тактике, или вы обсуждали это с командой, чтобы найти выход?

– Думаю, тут было всего понемногу.

– Ваша подача, безусловно, является важной частью вашей игры, но когда вы выигрываете жеребьевку, вы часто выбираете прием. Что скажете про это?

– Иногда мне удобнее начинать с приема, поскольку подача в начале матча может быть немного нервной. К тому же, у меня появляется шанс рано сделать брейк. Это зависит от того, как я чувствую свою подачу и прием в конкретный день. В общем, это больше вопрос настроения и удобства. Это действительно важно, но иногда я думаю, что мне нравится возможность просто сделать несколько хороших замахов и несколько хороших ударов, прежде чем мне придется подавать.

– Ига только что закончила. Не могли бы вы рассказать нам о специфике ее игры, которая делает ее такой невероятной теннисисткой, особенно в последние пару недель. Вы уже побеждали ее однажды в Цинциннати несколько лет назад.

– Я думаю, что с Игой сложно играть, потому что у нее много вращения с обеих сторон удара. Она хорошо подает. Она невероятно хорошо двигается. И я думаю, что самое главное, что делает ее такой сильной, это то, что, поскольку она так хорошо двигается, если вы немного промахнетесь, у нее будет достаточно времени, чтобы вернуться в игру и восстановить равновесие.

Думаю, нужно быть агрессивной, пытаться заставить ее двигаться и добиваться своего, но не давить слишком сильно и не добиваться чего-то слишком быстро. Мне кажется, она просто умеет заставлять людей слишком быстро начать стремиться к чему-то большему. Я чувствовала, что каждый раз, когда я играла с ней, помимо Цинциннати, это был очень медленный корт, и она просто возвращала все мячи обратно.