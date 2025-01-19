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Англия
19 января 2025, 18:43 | Обновлено 19 января 2025, 19:21
274
0

Ипсвич – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура АПЛ

19 января 2025, 18:43 | Обновлено 19 января 2025, 19:21
274
0
Ипсвич – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

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Ман Сити занимает 8-е место в АПЛ з 35 очками, Ипсвич идет на 18-й позиции (16 баллов).

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Ипсвич – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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