19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

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Ман Сити занимает 8-е место в АПЛ з 35 очками, Ипсвич идет на 18-й позиции (16 баллов).

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Ипсвич – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)