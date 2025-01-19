Англия19 января 2025, 18:43 | Обновлено 19 января 2025, 19:21
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Ипсвич – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура АПЛ
19 января 2025, 18:43 | Обновлено 19 января 2025, 19:21
274
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19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».
Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
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Ман Сити занимает 8-е место в АПЛ з 35 очками, Ипсвич идет на 18-й позиции (16 баллов).
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
Ипсвич – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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