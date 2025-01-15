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Чемпионат Италии
Интер Милан
15.01.2025 21:45 – FT 2 : 2
Болонья
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Италия
15 января 2025, 23:43 | Обновлено 16 января 2025, 00:37
109
0

Интер в игре с Болоньей потерял важные очки в чемпионской гонке

Команды в матче 19-го тура Серии A забили по два мяча

15 января 2025, 23:43 | Обновлено 16 января 2025, 00:37
109
0
Интер в игре с Болоньей потерял важные очки в чемпионской гонке
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» и «Болонья» не определили победителя (2:2).

Команды встречались в Милане и забили по два гола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля отличились Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.

Для гостей голы забили Сантьяго Кастро и Эмиль Хольм.

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (47). «Болонья» идет на 8-й позиции (30 очков).

Серия A. 19-й тур, 15 января

Интер – Болонья – 2:2

Голы: Дюмфрис, 19, Лаутаро Мартинес, 45+1 – Кастро, 15, Хольм, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Хольм (Болонья).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
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Интер Милан Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Дензел Дюмфрис Лаутаро Мартинес Сантьяго Кастро видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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