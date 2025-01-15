Интер в игре с Болоньей потерял важные очки в чемпионской гонке

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» и «Болонья» не определили победителя (2:2).

Команды встречались в Милане и забили по два гола.

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У хозяев поля отличились Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес.

Для гостей голы забили Сантьяго Кастро и Эмиль Хольм.

«Интер» с 44 очками занимает 2-е место, уступая только Наполи (47). «Болонья» идет на 8-й позиции (30 очков).

Серия A. 19-й тур, 15 января

Интер – Болонья – 2:2

Голы: Дюмфрис, 19, Лаутаро Мартинес, 45+1 – Кастро, 15, Хольм, 64

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