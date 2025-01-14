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Чемпионат Италии
Интер Милан
15.01.2025 21:45 - : -
Болонья
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Италия
14 января 2025, 16:46 |
16
0

Интер – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января поединок 19-го тура итальянской Серии А

14 января 2025, 16:46 |
16
0
Интер – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Болонья

В среду, 15 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Болонья».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Интер – Болонья
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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