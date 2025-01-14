Интер Милан

15.01.2025 21:45 - : -
Италия14 января 2025, 16:46 |
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Интер – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января поединок 19-го тура итальянской Серии А
14 января 2025, 16:46 |
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В среду, 15 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Болонья».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – БолоньяСмотреть трансляцию
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