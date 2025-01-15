Интер Милан

15 января на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 17-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда на этот раз обошлась без привычного для Симоне Индзаги трофея - в Суперкубке, уверенно выбив Аталанту, в решающем матче уступили Милану. Причем это было уже второе дерби за этот сезон, что закончилось неудачей нерадзурри. С другой стороны, помимо неудач с соседями, в этом сезоне черно-синие проиграли во всех турнирах только однажды, с Байером в Лиге чемпионов. Да, сейчас клуб не выглядит такой уж доминирующей силой в Серии А, осечек было допущено немало, особенно на старте. Но, набрав обороты, нерадзурри к Новому году вышли в лидеры итальянского футбола, пусть даже по потерянным очкам. И с Венецией, пусть и минимально, 1:0, но оформили очередную победу.

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Болонья

Клуб в 2022-м году не без скандала сменили многолетнего наставника, Синишу Михайловича, на молодого Тиаго Мотту. Тот, впрочем, сначала удержал красно-синих на привычном уровне, в числе середняков. А, проведя полноценный летний сбор в 2023-м, итальянский бразилец с подопечными выбрались неожиданно на пятое место - этого хватило для получения права на участие в Лиге чемпионов. Там итальянцы уже дебютировали с новым наставником, Итальяно - его предшественника сманили в Ювентус. Получилось неудачно, пока в активе у итальянцев пара ничьих при обилии поражений. Также красно-синие, потерявшие летом ключевых игроков, Калафьори и Зиркзее, сдали заметно позиции и в Серии А, но, впрочем, поражений немного и шансы на место в зоне еврокубков остаются. Их могли увеличить, обыграть дома Рому, но та сровняла с пенальти на 98-й минуте.

Статистика личных встреч

В 2023-м россоблу не проиграли ни одного из трех проведенных матчей. Но в марте прошлого года минимальную выездную победу выиграл миланский гранд.

Прогноз

Букмекерские конторы тут не видят поводов для интриги. Можно даже попробовать фору -1 на нерадзурри дома (коэффициент - 1,72).