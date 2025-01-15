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Чемпионат Италии
Аталанта
14.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 января 2025, 03:47 | Обновлено 15 января 2025, 04:05
45
0

Аталанта – Ювентус – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура итальянской Серии А

15 января 2025, 03:47 | Обновлено 15 января 2025, 04:05
45
0
Аталанта – Ювентус – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А.

Аталанта и Ювентус в Бергамо разошлись миром (1:1).

Пьер Калулу открыл счет у гостей на 54-й минуте, Матео Ретеги забил ответный гол для хозяев поля на 78-й минуте.

Серия А. 20-й тур. 14 января

Аталанта – Ювентус – 1:1

Голы: Ретеги, 78 – Калулу, 54

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Калулу, 54 мин

ГОЛ! 1:1. Ретеги, 78 мин

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер Калулу (Ювентус).
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Аталанта Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Аталанта - Ювентус Пьер Калулу Матео Ретеги
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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