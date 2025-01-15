Италия15 января 2025, 03:47 | Обновлено 15 января 2025, 04:05
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Аталанта – Ювентус – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура итальянской Серии А
15 января 2025, 03:47 | Обновлено 15 января 2025, 04:05
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Вечером 14 января состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А.
Аталанта и Ювентус в Бергамо разошлись миром (1:1).
Пьер Калулу открыл счет у гостей на 54-й минуте, Матео Ретеги забил ответный гол для хозяев поля на 78-й минуте.
Серия А. 20-й тур. 14 января
Аталанта – Ювентус – 1:1
Голы: Ретеги, 78 – Калулу, 54
Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Калулу, 54 мин
ГОЛ! 1:1. Ретеги, 78 мин
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер Калулу (Ювентус).
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