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Чемпионат Италии
Аталанта
14.01.2025 21:45 - : -
Ювентус
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Италия
14 января 2025, 07:23 | Обновлено 14 января 2025, 07:24
94
0

Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 января в 21:45 по Киеву

14 января 2025, 07:23 | Обновлено 14 января 2025, 07:24
94
0
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 19-го тура Серии А Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда в прошлом сезоне смогла вернуться полноценно в число лучших на родине, поднявшись после спада в квартет лидеров. Более того, Гасперини привел подопечных к международному успеху, выиграв Лигу Европы. Новый сезон состав, где произошло несколько чувствительных изменений, начинал не лучшим образом. Но Джан Пьеро и тут вроде бы справился. 2024-й год его подопечные закончили лидерами Серии А, а также набрав 11 очков в 6 поединках Лиги чемпионов и выйдя в четвертьфинал кубка страны после 6:1 с Чезеной. Но последние матчи прошли для Богини не лучшим образом. Сначала с Лацио закончили только 1:1 в Риме - не провал, но для лидера розыгрыша это все же потеря очков. А потом вояж в Суперкубок оказался коротким: Интеру уступили 0:2 после дубля Думфриса. не выиграли и у Удинезе, закончив 0:0.

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Ювентус

Клуб тоже в прошлом сезоне сумел вернуться в число реальных, а не номинальным, лидеров итальянского футбола. Правда, больше по результатам - выиграли кубок Италии, причем обыграв в финале как раз Аталанту, и поднявшись на третье место в Серии А. При этом по игре было весной немало вопросов, и это вылилось в отставку Аллегри, причем сразу после завоевания трофея. Также летом серьезно потратились на новичков. Но по работе Тиаго Мотты хватает вопросов. Неплохо получается у Старой Синьоры в Лиге чемпионов (3 победы и 11 очков), не было проблем в кубке, где разгромили 4:0 Кальяри. Но в Серии А туринский гранд пусть и не проигрывал, но большинство матчей сводил к ничьим. А потом уступил в Суперкубке Милану, только сменившему тренера. В дерби с Торино снова оформили только 1:.

Статистика личных встреч

Бьянконери не проигрывает вот уже 6 очных официальных матчей кряду: 4 ничьи и 2 победы, в том числе в финале кубка-2024.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в Богиню, но она не особенно стабильна сейчас. Поэтому лучше остановимся на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
14 января 2025 -
21:45
Ювентус
Тотал більше 2.0 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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