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Чемпионат Италии
Аталанта
14.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
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Италия
14 января 2025, 23:56 |
85
0

Очередная ничья команды Мотты. Аталанта и Ювентус поделили очки в топ-матче

Хозяева поля вновь потеряли очки

14 января 2025, 23:56 |
85
0
Очередная ничья команды Мотты. Аталанта и Ювентус поделили очки в топ-матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

Во вторник, 14 января, состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Ювентусом».

Матч проходил на Атлети Адзурри в Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм смело можно назвать затишьем перед бурей, которая случилась во втором, хотя стоит отметить, что гости имели хороший шанс открыть счет. Вторая половина встречи началась с быстрого гола «старой сеньоры: Калулу отличился голом на 54-й минуте. После забитого гола инициатива перешла в руки «Аталанты», которая практически весь остаток матча провела с мячем и все таки смогла сравнять счет: Матео Ретеги на 78 минуте забил в ворота Ди Грегорио. Матч завершился со счетом 1:1.

Серия А. 20-й тур. 14 января

Аталанта – Ювентус – 1:1

Голы: Ретеги, 78 – Калулу, 54

Аталанта: Корнессеки, Колашинац, Джимсити, Скальвини (Хин, 81), Рггери, де Рон, Эдерсон, Дзапакоста (Белланова, 65), Пашалич (Самарджч, 55), Лукман (Дзаниоло, 80), Де Кетеларе (Ретеги, 65)

Ювентус: Ди Грегорио. Камбьясо, Калулу, Гатти, Савона, Тюрам (Дуглас Луиз, 75), Локателли (Фаджоли, 87), Гонсалес (Мбангула, 81), Маккени, Йылдыз, Коопмейнерс

Фото матча:

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Аталанта Ювентус Аталанта - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Пьер Калулу Матео Ретеги
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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