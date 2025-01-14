Очередная ничья команды Мотты. Аталанта и Ювентус поделили очки в топ-матче

Во вторник, 14 января, состоялся матч 20-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Ювентусом».

Матч проходил на Атлети Адзурри в Бергамо.

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Первый тайм смело можно назвать затишьем перед бурей, которая случилась во втором, хотя стоит отметить, что гости имели хороший шанс открыть счет. Вторая половина встречи началась с быстрого гола «старой сеньоры: Калулу отличился голом на 54-й минуте. После забитого гола инициатива перешла в руки «Аталанты», которая практически весь остаток матча провела с мячем и все таки смогла сравнять счет: Матео Ретеги на 78 минуте забил в ворота Ди Грегорио. Матч завершился со счетом 1:1.



Серия А. 20-й тур. 14 января

Аталанта – Ювентус – 1:1

Голы: Ретеги, 78 – Калулу, 54

Аталанта: Корнессеки, Колашинац, Джимсити, Скальвини (Хин, 81), Рггери, де Рон, Эдерсон, Дзапакоста (Белланова, 65), Пашалич (Самарджч, 55), Лукман (Дзаниоло, 80), Де Кетеларе (Ретеги, 65)

Ювентус: Ди Грегорио. Камбьясо, Калулу, Гатти, Савона, Тюрам (Дуглас Луиз, 75), Локателли (Фаджоли, 87), Гонсалес (Мбангула, 81), Маккени, Йылдыз, Коопмейнерс

Фото матча: