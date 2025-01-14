Италия14 января 2025, 11:02 |
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Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января поединок 19 тура итальянской Серии А
14 января 2025, 11:02 |
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Во вторник, 14 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Ювентусом».
Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта – ЮвентусСмотреть трансляцию
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