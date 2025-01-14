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Чемпионат Италии
Аталанта
14.01.2025 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 января 2025, 11:02 |
6
0

Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января поединок 19 тура итальянской Серии А

14 января 2025, 11:02 |
6
0
Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Ювентусом».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Ювентус
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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