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  4. Макуана удалил все упоминания о Полесье из своего Instagram. Прощание тоже
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 17:01 |
552
0

Макуана удалил все упоминания о Полесье из своего Instagram. Прощание тоже

Африканец, похоже, не сможет покинуть житомирский клуб полюбовно

14 января 2025, 17:01 |
552
0
Макуана удалил все упоминания о Полесье из своего Instagram. Прощание тоже
УПЛ-ТВ. Бени Макуана

Конфликт, возникший между «Полесьем» и его конголезским легионером Бени Макуана получил новый оборот.

Накануне футболист полностью вычистил свою страницу в Instagram от всего, что связывало его с «Полесьем».

В том числе нет сейчас на странице Макуана и трогательного прощания с «Полесьем» и Житомиром, которое африканец разместил несколько дней назад.

Ранее Макуана через СМИ заявил, что в «Полесье» травмировали его психологически, забрав паспорт, на что житомирский клуб отреагировал официальным коммюнике, где заявил о репутационных убытках и саботаже со стороны футболиста.

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Бени Макуана Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Instagram
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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