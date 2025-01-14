Макуана удалил все упоминания о Полесье из своего Instagram. Прощание тоже

Конфликт, возникший между «Полесьем» и его конголезским легионером Бени Макуана получил новый оборот.

Накануне футболист полностью вычистил свою страницу в Instagram от всего, что связывало его с «Полесьем».

В том числе нет сейчас на странице Макуана и трогательного прощания с «Полесьем» и Житомиром, которое африканец разместил несколько дней назад.

Ранее Макуана через СМИ заявил, что в «Полесье» травмировали его психологически, забрав паспорт, на что житомирский клуб отреагировал официальным коммюнике, где заявил о репутационных убытках и саботаже со стороны футболиста.