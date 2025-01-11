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  4. «Слава Украине». Опальный легионер неожиданно попрощался с Полесьем
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 08:42 |
1410
0

«Слава Украине». Опальный легионер неожиданно попрощался с Полесьем

Бени Макуана выложил пост на своей странице в Instagram

11 января 2025, 08:42 |
1410
0
«Слава Украине». Опальный легионер неожиданно попрощался с Полесьем
ФК Полесье. Бени Макуана

Опальный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана попрощался с фанатами «волков», опубликовав сообщение на своей странице в Instagram.

«Я не знаю, как поблагодарить этот город, который дал мне все. Спасибо, Житомир. Я никогда тебя не забуду. Слава Украине», – написал Макуана.

Макуана мощно начал свои выступления в Украинской Премьер-лиге после перехода в «Полесье» – вингер был лидером «волков» на старте прошлого сезона, но тяжелая травма и скандальный характер помешали игроку продемонстрировать свои лучшие качества.

Ранее сообщалось, что Бени Макуана может стать игроком львовских «Карпат»

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Бени Макуана Полесье Житомир трансферы Украинская Премьер-лига расторжение контракта чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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