Львовские «Карпаты» начали подготовку ко второй части сезона.

Команда готовится на клубной базе под руководством Владислава Лупашко в условиях сильного снегопада.

Недавно Карпаты официально распрощались с двумя игроками – Юрием Тлумаком и Тимофеем Сухарем.

ФОТО. Карпаты начали тренировки на клубной базе под снегопадом