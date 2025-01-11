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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 05:39 | Обновлено 11 января 2025, 05:54
148
0

ФОТО. Карпаты начали тренировки на клубной базе под снегопадом

Львовский клуб начал подготовку ко второй части сезона

11 января 2025, 05:39 | Обновлено 11 января 2025, 05:54
148
0
ФОТО. Карпаты начали тренировки на клубной базе под снегопадом
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» начали подготовку ко второй части сезона.

Команда готовится на клубной базе под руководством Владислава Лупашко в условиях сильного снегопада.

Недавно Карпаты официально распрощались с двумя игроками – Юрием Тлумаком и Тимофеем Сухарем.

ФОТО. Карпаты начали тренировки на клубной базе под снегопадом

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Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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