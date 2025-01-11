Украина. Премьер лига11 января 2025, 05:39 | Обновлено 11 января 2025, 05:54
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ФОТО. Карпаты начали тренировки на клубной базе под снегопадом
Львовский клуб начал подготовку ко второй части сезона
11 января 2025, 05:39 | Обновлено 11 января 2025, 05:54
148
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Львовские «Карпаты» начали подготовку ко второй части сезона.
Команда готовится на клубной базе под руководством Владислава Лупашко в условиях сильного снегопада.
Недавно Карпаты официально распрощались с двумя игроками – Юрием Тлумаком и Тимофеем Сухарем.
ФОТО. Карпаты начали тренировки на клубной базе под снегопадом
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