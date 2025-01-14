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  4. Переговоры продолжаются. Рома планирует усилиться полузащитником Интера
Италия
14 января 2025, 13:28 |
370
0

Переговоры продолжаются. Рома планирует усилиться полузащитником Интера

Давиде Фраттези может перебраться в римский клуб

14 января 2025, 13:28 |
370
0
Переговоры продолжаются. Рома планирует усилиться полузащитником Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фратези

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может сменить клуб в ближайшее время – в услугах футболиста заинтересована итальянская «Рома».

Сообщается, что стороны пытаются договориться о сумме трансфера. «Интер» хочет получить 45 млн евро сразу, в то время как «Рома» готова предложить 30 млн евро, а также дополнительные бонусы. Руководство римского клуба уверено, что сможет убедить миланский клуб отпустить полузащитника.

В этом сезоне Фраттези провел за «Интер» 15 матчей в чемпионате, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт истекает 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Рома» считает Фратези главной трансферной целью и приложит все усилия, чтобы переманить игрока в Рим. Сам футболист дал свое согласие на переход в римский клуб, однако все зависит от решения «Интера».

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Рома Рим Интер Милан Давиде Фраттези трансферы трансферы Серии A
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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