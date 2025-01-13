ФОТО. 10-я ракетка мира Димитров снялся с матча 1-го раунда Australian Open
Григор отказался продолжать игру с Франческо Пассаро, который попал в основу как лаки-лузер
10-й номер АТР Григор Димитров (Болгария) снялся с матча 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.
На старте соревнований 33-летний болгарин вышел на корт против Франческо Пассаро (Италия, ATP 104). После третьего гейма во второй партии и проигранного первого сета Димитров отказался продолжать борьбу.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Франческо Пассаро (Италия) [LL] – Григор Димитров (Болгария) [10] – 7:5, 2:1, RET., Димитров
Григор во второй раз в 2025 году снялся с поединка. 4 января в полуфинале Брисбена Димитров не сумел продолжить матч с Иржи Легечкой.
Пассаро попал в основную сетку как лаки-лузер вместо снявшегося Фабио Фоньини, который и должен был встретиться с Димитровым. Франческо в решающем раунде квалификации проиграл Николозу Басилашвили.
Следующим соперником итальянца станет победитель противостояния Давид Гоффен – Бенжамен Бонзи.
ФОТО. 10-я ракетка мира Димитров снялся с матча 1-го раунда Australian Open
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