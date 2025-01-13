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  4. ФОТО. 10-я ракетка мира Димитров снялся с матча 1-го раунда Australian Open
Australian Open
13 января 2025, 12:37 |
413
0

ФОТО. 10-я ракетка мира Димитров снялся с матча 1-го раунда Australian Open

Григор отказался продолжать игру с Франческо Пассаро, который попал в основу как лаки-лузер

13 января 2025, 12:37 |
413
0
ФОТО. 10-я ракетка мира Димитров снялся с матча 1-го раунда Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

10-й номер АТР Григор Димитров (Болгария) снялся с матча 1-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025.

На старте соревнований 33-летний болгарин вышел на корт против Франческо Пассаро (Италия, ATP 104). После третьего гейма во второй партии и проигранного первого сета Димитров отказался продолжать борьбу.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Франческо Пассаро (Италия) [LL] – Григор Димитров (Болгария) [10] – 7:5, 2:1, RET., Димитров

Григор во второй раз в 2025 году снялся с поединка. 4 января в полуфинале Брисбена Димитров не сумел продолжить матч с Иржи Легечкой.

Пассаро попал в основную сетку как лаки-лузер вместо снявшегося Фабио Фоньини, который и должен был встретиться с Димитровым. Франческо в решающем раунде квалификации проиграл Николозу Басилашвили.

Следующим соперником итальянца станет победитель противостояния Давид Гоффен – Бенжамен Бонзи.

ФОТО. 10-я ракетка мира Димитров снялся с матча 1-го раунда Australian Open

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фото Григор Димитров травма Australian Open 2025 Франческо Пассаро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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