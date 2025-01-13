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Australian Open
13 января 2025, 07:28 | Обновлено 13 января 2025, 07:39
368
1

Азаренко едет домой. Двухкратная чемпионка Australian Open вылетела

Лючия Бронцетти выбила «нейтралку» в 1-м раунде соревнований в Мельбурне

13 января 2025, 07:28 | Обновлено 13 января 2025, 07:39
368
1
Азаренко едет домой. Двухкратная чемпионка Australian Open вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

24-я ракетка мира Виктория Азаренко, которая выступает в «нейтральном» статусе и за карьеру дважды брала титул на Открытом чемпионате Австралии, вылетела из розыгрыша турнира 2025 года.

В 1-м раунде Азаренко проиграла итальянской теннисистке Лючии Бронцетти (Италия, ATP 78) в двух сетах за 2 часа и 6 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Лючия Бронцетти (Италия) – Виктория Азаренко [21] – 6:2, 7:6 (7:2)

Это была первая встреча соперниц. Бронцетти в середине матча брала медицинский тайм-аут, но несмотря на проблемы, все равно сумела победить.

Азаренко стала второй теннисисткой с номером посева, которая покинула австралийский мейджор. Днем ранее на старте АО-2025 29-я сеяная Линда Носкова уступила Кларе Таусон.

Во 2-м раунде Aus Open Бронцетти сыграет против победительницы противостояния Петра Мартич – Жаклин Кристиан.

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Виктория Азаренко Лючия Бронцетти Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sashamar
"Сьогодні свято у дівчат".     От якби ж ще Коччаретто свинину відбила. Але це, на жаль, було з області ненаукової фантастики.
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