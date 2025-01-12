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  4. Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Australian Open
12 января 2025, 12:49 |
464
0

Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора

Клара Таусон в трех сетах переиграла Линду Носкову в 1/64 финала на кортах Мельбурна

12 января 2025, 12:49 |
464
0
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

12 января в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 сошлись Клара Таусон (Дания, WTA 41) и Линда Носкова (Чехия, WTA 30).

Победу в трех сетах одержала датчанка за 2 часа и 6 минут. Это была первая встреча соперниц.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия) [29] – 5:7, 6:3, 6:4

Носкова стала первой сеяной теннисисткой, которая покинула мейджора. Перед стартом поединка букмекеры вели Линду небольшой фавориткой – 1.79 против 2.02.

Лучшим результатом Таусон на кортах Мельбурна является 3-й раунд в 2022 году. Ее следующей соперницей будет Татьяна Мария (Германия, WTA 89), которая прошла Бернарду Перу (США, WTA 70) 7:6, 6:4.

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Клара Таусон Линда Носкова Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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