Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Клара Таусон в трех сетах переиграла Линду Носкову в 1/64 финала на кортах Мельбурна
12 января в 1-м раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 сошлись Клара Таусон (Дания, WTA 41) и Линда Носкова (Чехия, WTA 30).
Победу в трех сетах одержала датчанка за 2 часа и 6 минут. Это была первая встреча соперниц.
Australian Open 2025. 1/64 финала
Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия) [29] – 5:7, 6:3, 6:4
Носкова стала первой сеяной теннисисткой, которая покинула мейджора. Перед стартом поединка букмекеры вели Линду небольшой фавориткой – 1.79 против 2.02.
Лучшим результатом Таусон на кортах Мельбурна является 3-й раунд в 2022 году. Ее следующей соперницей будет Татьяна Мария (Германия, WTA 89), которая прошла Бернарду Перу (США, WTA 70) 7:6, 6:4.
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