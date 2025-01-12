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Australian Open
12 января 2025, 08:55 |
1065
0

Известно, когда Стародубцева возобновит стартовый матч на Australian Open

Юлия продолжит поединок 1-го раунда против Лейлы Фернандес ориентировочно в 09:15

12 января 2025, 08:55 |
1065
0
Известно, когда Стародубцева возобновит стартовый матч на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 100) 12 января все-таки продолжит поединок 1-го раунда на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В воскресенье украинка в 02:00 вышла на корт Kia Arena против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 31). После восьми геймов в первом сете игра была прервана при счете 5:3 в пользу Фернандес на подаче из-за дождей в Мельбурне.

Возобновление матча вначале отложили на 06:00, но затем еще несколько раз сдвигали по времени. Из-за изменений в расписании даже было перенесено на следующий день стартовое противостояние Марты Костюк на мейджоре.

Был риск, что Юлия также не сможет продолжить матч с Фернандес в назначенный день. Однако, судя по картинке из трансляции, дождь прекратился, корт высушили, и теннисистки должны возобновить игру примерно в 09:15 по Киеву.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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