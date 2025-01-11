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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Проблемный легионер Динамо нашел новый клуб
Бразилия
11 января 2025, 10:47 |
1050
3

ОФИЦИАЛЬНО. Проблемный легионер Динамо нашел новый клуб

Витиньо продолжит карьеру на родине

11 января 2025, 10:47 |
1050
3
ОФИЦИАЛЬНО. Проблемный легионер Динамо нашел новый клуб
ФК Динамо Киев. Витиньо 

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо продолжит карьеру в Бразилии. «Интернасьонал» официально объявил об аренде игрока.

По официальным данным, бразилец будет выступать за «Интернасьонал» на правах арендного соглашения, которое рассчитано до июня 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.

Бразилец с 2023 года играл за Ред Булл Брагантино – за это время провел 99 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Витиньо покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и отказался играть за киевский клуб. Президент «Динамо» Игорь Суркис неоднократно пытался, однако так и не смог договориться с бразильцем о возвращении в украинский чемпионат.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Интернасьонал
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Pavel_i_CO
Раніше був скандальний, тепер проблемний))) Хоч слова "буде гаряче" та "запалює" поки не використали щодо нього)))
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+1
Lulinnha
Если бы была спокойная обстановка он бы включив режим отбываяния контракта и получал бы деньги просто так... 
Хотя игрок способный. Но ленив даже в арендах... 
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0
wojsergivan
ну что там суркис эти вонючие обезьяны даже бандитов ахметки не боятся пора им всем ноги поломать а там что запоют?
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0
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