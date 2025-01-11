ОФИЦИАЛЬНО. Проблемный легионер Динамо нашел новый клуб

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо продолжит карьеру в Бразилии. «Интернасьонал» официально объявил об аренде игрока.

По официальным данным, бразилец будет выступать за «Интернасьонал» на правах арендного соглашения, которое рассчитано до июня 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.

Бразилец с 2023 года играл за Ред Булл Брагантино – за это время провел 99 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Витиньо покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и отказался играть за киевский клуб. Президент «Динамо» Игорь Суркис неоднократно пытался, однако так и не смог договориться с бразильцем о возвращении в украинский чемпионат.