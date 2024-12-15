Гвардиола и Аморим назвали составы команд на матч Ман Сити – Ман Юнайтед

15 декабря состоится матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Жузеп Гвардиола и Рубен Аморим назвали стартовые составы своих коллективов на «манкунианское дерби».

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Савио, Фоден, Доку, Холанд

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Мартинес, Маунт, Фернандеш, Хойлунд, Диалло, Дало, Угарте

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.