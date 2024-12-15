«Нет времени расстраиваться». Компані – о поражении от Майнца

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца» (2:1).

«Очень разочарован тем, что наша серия без поражений оборвалась. Однако нет времени расстраиваться, ведь у нас впереди тяжелая игра против «РБ Лейпциг». Надо проанализировать все ошибки и работать дальше.

Соперник продемонстрировал боевой дух и невероятную самоотдачу. Эта команда выгрызала мяч в каждом эпизоде. Было трудно играть против коллектива с таким желанием.

Из-за этого у нас мало что получалось. Я не говорю, что игроки не старались, но из-за отличной игры соперника нам было трудно показать свой уровень.

Игра завершена, и надо ее записать как досадный опыт. Уже в следующем году мы настроимся на реванш с «Майнцем», - прокомментировал Компани после матча.

Несмотря на поражение, «Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге. Сейчас ее отрыв от «Байера Леверкузен» составляет 4 очка.

На этой неделе «Бавария» одолела донецкий «Шахтер» в 6-м туре Лиги чемпионов.