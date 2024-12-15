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Германия
15 декабря 2024, 01:04 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:14
32
0

«Нет времени расстраиваться». Компані – о поражении от Майнца

Недавний соперник «Шахтера» по Лиге чемпионов, «Бавария», потерпела первое поражение в чемпионате

15 декабря 2024, 01:04 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:14
32
0
«Нет времени расстраиваться». Компані – о поражении от Майнца
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против «Майнца» (2:1).

«Очень разочарован тем, что наша серия без поражений оборвалась. Однако нет времени расстраиваться, ведь у нас впереди тяжелая игра против «РБ Лейпциг». Надо проанализировать все ошибки и работать дальше.

Соперник продемонстрировал боевой дух и невероятную самоотдачу. Эта команда выгрызала мяч в каждом эпизоде. Было трудно играть против коллектива с таким желанием.

Из-за этого у нас мало что получалось. Я не говорю, что игроки не старались, но из-за отличной игры соперника нам было трудно показать свой уровень.

Игра завершена, и надо ее записать как досадный опыт. Уже в следующем году мы настроимся на реванш с «Майнцем», - прокомментировал Компани после матча.

Несмотря на поражение, «Бавария» продолжает лидировать в Бундеслиге. Сейчас ее отрыв от «Байера Леверкузен» составляет 4 очка.

На этой неделе «Бавария» одолела донецкий «Шахтер» в 6-м туре Лиги чемпионов.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Майнц Венсан Компани
Олександр Сільченко Источник: ФК Бавария
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