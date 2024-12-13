Турнирная таблица ЛК. Челси с Мудриком – на вершине. Кто вышел в плей-офф?

Вечером 12 декабря состоялись поединки 5-го тура Лиги конференций.

По всей Европе вечером прошли матчи очередного игрового дня.

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Челси, за который выступает украинский форвард Михаил Мудрик, на выезде обыграл Астану (3:1), однако украинец на матч не поехал.

Лондонский клуб набрал 15 очков из 15 и уверенно лидирует в Лиге конференций. Далее идут: Витория Гимараеш (13), Фиорентина, Легия, Лугано (по 12).

Также в плей-офф уже вышли: Шемрок Роверс (11), Серкль Брюгге, Ягеллония, Рапид Вена, АПОЭЛ, Юргорден (по 10).

Заключительный 6-й тур пройдет 19 декабря. Челси на домашней арене сыграет с ирландским клубом Шэмрок Роверс.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Лига конференций. 5-й тур, 12 декабря

22:00. Гент – ТСЦ Бачка-Топола – 3:0

22:00. Млада Болеслав – Ягеллония – 1:0

22:00. Нью-Сейнтс – Панатинаикос – 0:2

22:00. Омония – Рапид Вена – 3:1

22:00. Пафос – Целе – 2:0

22:00. Санкт-Галлен – Витория Гимараеш – 1:4

22:00. Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука – 3:0

Турнирная таблица

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