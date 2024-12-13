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Лига конференций
13 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:57
93
0

Турнирная таблица ЛК. Челси с Мудриком – на вершине. Кто вышел в плей-офф?

В Лиге конференций групповой этап будет завершен уже на следующей неделе

13 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 13 декабря 2024, 00:57
93
0
Турнирная таблица ЛК. Челси с Мудриком – на вершине. Кто вышел в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 декабря состоялись поединки 5-го тура Лиги конференций.

По всей Европе вечером прошли матчи очередного игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Челси, за который выступает украинский форвард Михаил Мудрик, на выезде обыграл Астану (3:1), однако украинец на матч не поехал.

Лондонский клуб набрал 15 очков из 15 и уверенно лидирует в Лиге конференций. Далее идут: Витория Гимараеш (13), Фиорентина, Легия, Лугано (по 12).

Также в плей-офф уже вышли: Шемрок Роверс (11), Серкль Брюгге, Ягеллония, Рапид Вена, АПОЭЛ, Юргорден (по 10).

Заключительный 6-й тур пройдет 19 декабря. Челси на домашней арене сыграет с ирландским клубом Шэмрок Роверс.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Лига конференций. 5-й тур, 12 декабря

  • 22:00. Гент – ТСЦ Бачка-Топола – 3:0
  • 22:00. Млада Болеслав – Ягеллония – 1:0
  • 22:00. Нью-Сейнтс – Панатинаикос – 0:2
  • 22:00. Омония – Рапид Вена – 3:1
  • 22:00. Пафос – Целе – 2:0
  • 22:00. Санкт-Галлен – Витория Гимараеш – 1:4
  • 22:00. Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука – 3:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Челси 5 5 0 0 21 - 4 15
2 Витория Гимараеш 5 4 1 0 12 - 5 13
3 Фиорентина 5 4 0 1 17 - 6 12
4 Легия 5 4 0 1 12 - 2 12
5 Лугано 5 4 0 1 9 - 5 12
6 Шемрок Роверс 5 3 2 0 11 - 4 11
7 Серкль Брюгге 5 3 1 1 13 - 6 10
8 Ягеллония 5 3 1 1 10 - 5 10
9 Рапид Вена 5 3 1 1 8 - 5 10
10 АПОЭЛ 5 3 1 1 7 - 4 10
11 Юргорден 5 3 1 1 8 - 6 10
12 Пафос 5 3 0 2 9 - 5 9
13 Гент 5 3 0 2 8 - 7 9
14 Олимпия Любляна 5 3 0 2 7 - 6 9
15 Хайденхайм 5 3 0 2 6 - 6 9
16 Копенгаген 5 2 2 1 8 - 6 8
17 Бетис 5 2 1 2 5 - 5 7
18 Панатинаикос 5 2 1 2 6 - 7 7
19 Викингур Рейкьявик 5 2 1 2 6 - 7 7
20 Борац Баня-Лука 5 2 1 2 4 - 7 7
21 Омония 5 2 0 3 7 - 7 6
22 Млада-Болеслав 5 2 0 3 4 - 6 6
23 Хартс 5 2 0 3 4 - 7 6
24 Истанбул Башакшехир 5 1 2 2 8 - 11 5
25 Целе 5 1 1 3 10 - 11 4
26 Мольде 5 1 1 3 6 - 8 4
27 ТСЦ Бачка-Топола 5 1 1 3 6 - 10 4
28 Астана 5 1 1 3 3 - 7 4
29 ХИК 5 1 1 3 3 - 8 4
30 Санкт-Галлен 5 1 1 3 9 - 17 4
31 Ноа 5 1 1 3 3 - 12 4
32 Нью-Сейнтс 5 1 0 4 3 - 7 3
33 Динамо Минск 5 1 0 4 4 - 9 3
34 ЛАСК 5 0 2 3 3 - 13 2
35 Петрокуб 5 0 1 4 2 - 11 1
36 Ларн 5 0 0 5 2 - 12 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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