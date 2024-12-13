Турнирная таблица ЛК. Челси с Мудриком – на вершине. Кто вышел в плей-офф?
В Лиге конференций групповой этап будет завершен уже на следующей неделе
Вечером 12 декабря состоялись поединки 5-го тура Лиги конференций.
По всей Европе вечером прошли матчи очередного игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Челси, за который выступает украинский форвард Михаил Мудрик, на выезде обыграл Астану (3:1), однако украинец на матч не поехал.
Лондонский клуб набрал 15 очков из 15 и уверенно лидирует в Лиге конференций. Далее идут: Витория Гимараеш (13), Фиорентина, Легия, Лугано (по 12).
Также в плей-офф уже вышли: Шемрок Роверс (11), Серкль Брюгге, Ягеллония, Рапид Вена, АПОЭЛ, Юргорден (по 10).
Заключительный 6-й тур пройдет 19 декабря. Челси на домашней арене сыграет с ирландским клубом Шэмрок Роверс.
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.
Лига конференций. 5-й тур, 12 декабря
- 22:00. Гент – ТСЦ Бачка-Топола – 3:0
- 22:00. Млада Болеслав – Ягеллония – 1:0
- 22:00. Нью-Сейнтс – Панатинаикос – 0:2
- 22:00. Омония – Рапид Вена – 3:1
- 22:00. Пафос – Целе – 2:0
- 22:00. Санкт-Галлен – Витория Гимараеш – 1:4
- 22:00. Шемрок Роверс – Борац Баня-Лука – 3:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Челси
|5
|5
|0
|0
|21 - 4
|15
|2
|Витория Гимараеш
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3
|Фиорентина
|5
|4
|0
|1
|17 - 6
|12
|4
|Легия
|5
|4
|0
|1
|12 - 2
|12
|5
|Лугано
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6
|Шемрок Роверс
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7
|Серкль Брюгге
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|8
|Ягеллония
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10
|АПОЭЛ
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|11
|Юргорден
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|12
|Пафос
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|13
|Гент
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|14
|Олимпия Любляна
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|15
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|16
|Копенгаген
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|17
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|18
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|19
|Викингур Рейкьявик
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|20
|Борац Баня-Лука
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|21
|Омония
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|22
|Млада-Болеслав
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|23
|Хартс
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|24
|Истанбул Башакшехир
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|25
|Целе
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|26
|Мольде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|27
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28
|Астана
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|29
|ХИК
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|30
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|9 - 17
|4
|31
|Ноа
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|32
|Нью-Сейнтс
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|33
|Динамо Минск
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|34
|ЛАСК
|5
|0
|2
|3
|3 - 13
|2
|35
|Петрокуб
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|36
|Ларн
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир хочет стать самым старшим чемпионом в истории
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы 2024/25