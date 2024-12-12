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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
12.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Лига Европы
12 декабря 2024, 23:53 |
64
0

Не определили победителя. Тоттенхэм и Рейнджерс разошлись миром в ЛЕ

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шотландской команды

12 декабря 2024, 23:53 |
64
0
Не определили победителя. Тоттенхэм и Рейнджерс разошлись миром в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги Европы между «Рейнджерсом» и «Тоттенхэмом».

Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго.

За хозяев голом отметился Хамза Игамане. Гости ответили забитым мячом Деяна Кулушевски.

В турнирной таблице «Рейнджерс», имея в своем активе 11 очков, занимает 8-е место. «Тоттенхэм» с идентичным количеством очков занимает 9-ю позицию.

Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря

Рейнджерс – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Игамане, 47 - Кулушевски, 75

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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