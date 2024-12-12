Не определили победителя. Тоттенхэм и Рейнджерс разошлись миром в ЛЕ
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шотландской команды
12 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги Европы между «Рейнджерсом» и «Тоттенхэмом».
Игра прошла на стадионе «Айброкс» в Глазго.
За хозяев голом отметился Хамза Игамане. Гости ответили забитым мячом Деяна Кулушевски.
В турнирной таблице «Рейнджерс», имея в своем активе 11 очков, занимает 8-е место. «Тоттенхэм» с идентичным количеством очков занимает 9-ю позицию.
Лига Европы. 6-й тур. 12 декабря
Рейнджерс – Тоттенхэм – 1:1
Голы: Игамане, 47 - Кулушевски, 75
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