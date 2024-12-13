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Лига Европы
13 декабря 2024, 04:32 | Обновлено 13 декабря 2024, 04:36
61
0

«Это была игра в армрестлинг». Постекоглу – о ничье с Рейнджерсом в ЛЕ

Тренер доволен результатом встречи

13 декабря 2024, 04:32 | Обновлено 13 декабря 2024, 04:36
61
0
«Это была игра в армрестлинг». Постекоглу – о ничье с Рейнджерсом в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, что думает о ничье на выезде против «Рейнджерса» в шестом туре Лиги Европы (1:1).

«Смотрите, сложная игра. Так всегда бывает, вдали от дома в Европе, и особенно на таких площадках, как эта. Это была своего рода игра в армрестлинг, не так много явных моментов. Очевидно, они забили, и это создало для нас некую гору, на которую нужно было взобраться. Однако характер у ребят отличный, чтобы вернуть нас в игру. Мы держались в конце, отличный был сейв Фрейзера. В контексте нашего европейского сезона это важный момент.

Нас не хватает, поэтому мы полагаемся на основную группу игроков, и, по большей части, они все вносили свой вклад и работали так усердно, как могли. Нам пришлось немного сменить команду, но, к счастью, все они чувствую себя хорошо и будут доступны на выходных.

Это не то место, где легко играть с атмосферой и энергией, которую создавала толпа. Но ребята держались, мы забили хороший гол, у нас было еще несколько моментов. Как я уже сказал, в контексте нашего европейского сезона это действительно важный момент.

Следующая игра в АПЛ? Это все большие игры для нас сейчас. Нам предстоит долгий путь домой, а затем нам нужно, чтобы ребята восстановились. Теперь мы готовимся к большому матчу в воскресенье», – ответил Постекоглу.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Тоттенхэм
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