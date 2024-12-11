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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 11:42 | Обновлено 11 декабря 2024, 11:46
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0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Стараюсь добавить в свою игру все, что могу»

Полузащитник «Реала» оценил победу в шестом туре ЛЧ

11 декабря 2024, 11:42 | Обновлено 11 декабря 2024, 11:46
35
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Стараюсь добавить в свою игру все, что могу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Джуд Беллингем, полузащитник мадридского «Реала», поделился эмоциями после непростой виктории над «Аталантой» в Лиге чемпионов (3:2).

«Это был трудный матч. Было тяжело из-за стиля игры соперника и его интенсивности. Мы уже проходили это в Суперкубке УЕФА, и сегодня было что-то похожее. Они создают напряжении в игре, и было важно показать результат.

Когда вы знаете, что будет с подобным соперником, вам нужно быть гибкими в пространстве. Вы также должны сделать первое движение, которое вытащит противника из его позиции. Мы с Браимом Диасом говорили перед голом, чтобы он вошел в центр, а я использовал пространство позади защитника. Все получилось великолепно, и я смог забить.

Я стараюсь добавить в свою игру все, что могу. Я вижу то, что мне нравится, и пытаюсь это использовать. Я мотивирую себя, обретаю уверенность в себе перед целью. Я сделал максимум, и, к счастью клуб заработал три очка», – прокомментировал Джуд.

Напомним, что во время матча повреждение получил игрок сливочных Килиан Мбаппе.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Аталанта Лига чемпионов Аталанта - Реал
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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