Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Стараюсь добавить в свою игру все, что могу»

Джуд Беллингем, полузащитник мадридского «Реала», поделился эмоциями после непростой виктории над «Аталантой» в Лиге чемпионов (3:2).

«Это был трудный матч. Было тяжело из-за стиля игры соперника и его интенсивности. Мы уже проходили это в Суперкубке УЕФА, и сегодня было что-то похожее. Они создают напряжении в игре, и было важно показать результат.

Когда вы знаете, что будет с подобным соперником, вам нужно быть гибкими в пространстве. Вы также должны сделать первое движение, которое вытащит противника из его позиции. Мы с Браимом Диасом говорили перед голом, чтобы он вошел в центр, а я использовал пространство позади защитника. Все получилось великолепно, и я смог забить.

Я стараюсь добавить в свою игру все, что могу. Я вижу то, что мне нравится, и пытаюсь это использовать. Я мотивирую себя, обретаю уверенность в себе перед целью. Я сделал максимум, и, к счастью клуб заработал три очка», – прокомментировал Джуд.

Напомним, что во время матча повреждение получил игрок сливочных Килиан Мбаппе.