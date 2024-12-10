ФОТО. Новая проблема Мбаппе. Звездный форвард Реала получил травму

На 35-й минуте матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Реалом повреждение получил звездный форвард мадридцев Килиан Мбаппе.

Игрок на старте встречи забил красивый гол, однако из-за проблем с ногой не доиграл даже до перерыва. Вместо Мбаппе на поле вышел Родриго.

Килиан в нынешнем сезоне не всегда выглядит убедительно и часто подвергается критике, однако игрок оформил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.