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  4. ФОТО. Новая проблема Мбаппе. Звездный форвард Реала получил травму
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:56
1827
0

ФОТО. Новая проблема Мбаппе. Звездный форвард Реала получил травму

Игрок травмировался в первом тайме

10 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:56
1827
0
ФОТО. Новая проблема Мбаппе. Звездный форвард Реала получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine

На 35-й минуте матча 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Реалом повреждение получил звездный форвард мадридцев Килиан Мбаппе.

Игрок на старте встречи забил красивый гол, однако из-за проблем с ногой не доиграл даже до перерыва. Вместо Мбаппе на поле вышел Родриго.

Килиан в нынешнем сезоне не всегда выглядит убедительно и часто подвергается критике, однако игрок оформил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид травма фото Лига чемпионов Аталанта - Реал
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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