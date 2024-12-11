Беллингем самый младший игрок, сыгравший 40 матчей в Лиге Чемпионов

Во вторник, 10 декабря, были сыграны первые матчи шестого тура Лиги чемпионов-2024/25.

Мадридский «Реал» в гостях одержал минимальную победу над «Аталантой» – 3:2. За мадридский клуб отличились Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

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Автор забитого мяча в матче Джуд Беллингем установил новое достижение в рамках Лиги чемпионов.

Англичанин стал самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось отыграть 40 матчей. На момент рекорда Джуду было 21 год и 164 дня.

Полузащитник обошел в списке легендарного голкипера сборной Испании и мадридского «Реала» Икера Касильяса, дошедшего до отметки в 40 матчей в возрасте 21 года и 275 дней.