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Анже
08.04.2017 18:00 – FT 0 : 1
Монако
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 06:07 |
242
1

ПУШИЧ: «Матч с Боруссией Д? Поставлю 10 защитников. Шучу... 11 нападающих»

Наставник Шахтера – о проблемах в опорной зоне и защите в матче ЛЧ против Баварии

11 декабря 2024, 06:07 |
242
1
ПУШИЧ: «Матч с Боруссией Д? Поставлю 10 защитников. Шучу... 11 нападающих»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи Марино Пушич высказался о проблемах в опорной зоне и защите, а также рассказал, будут ли какие-то попытки изменения тактики до матча с Боруссией Дортмунд:

«Я поставлю 10 защитников. Это шутка, мой друг. Конечно, 5 пропущенных голов – это слишком много, но, в то же время, как я уже говорил, это игра против отличной команды. По моему мнению, мы показали много хорошего. И моя философия никогда не изменится, даже если мы пропустили 5 голов. Поэтому мы будем пытаться играть, пытаться играть со всеми атакующими полузащитниками, атаковать, как мы это делали в этот вечер. Поэтому не ожидайте, что мы выпустим много защитников – этого никогда не было. Это логическая часть игры.

Как я уже говорил перед игрой, надо быть почти идеальным, чтобы победить такого соперника. Могу сказать, что мы такими почти были в первом тайме, почти. Но, повторюсь, неопытность в определенных моментах и деталях была решающей в этой игре. Хотя даже после такого ментального удара в первом тайме мы начали второй тайм очень хорошо, и я считаю, что мы имели два отличных шанса со стандартов и угловых. И, конечно, это игра. Затем мы пропустили третий гол, пенальти. Вы думаете, там был пенальти? Мне так не кажется.

Так что это был подарок от арбитра, к сожалению. А дальше – уже слишком. И после этого мы пытались играть, атаковать, создавать что-то. Имели определенные моменты. И, конечно, игра была очень открытой, один на один почти по всему полю, что нелегко в матче с мюнхенской «Баварией». И мы получили эти два мяча. Такое может случиться, для статистики. В общем, в ответ на ваш вопрос: в следующем матче я выпущу 11 нападающих».

Видеообзор матча Шахтер – Бавария (1:5)

События матча

62’
ГОЛ ! Гол забил Фалькао (Монако).
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Марино Пушич Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов Боруссия Дортмунд
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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