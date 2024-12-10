Букмекеры перед шестым туром ЛЧ оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф
10 декабря горняки в Гельзенкирхене проведут поединок против Баварии (22:00 по Киеву)
10 декабря донецкий Шахтер в 22:00 по Киеву в Гельзенкирхене (Германия) начнет поединок 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против мюнхенской Баварии.
После пяти сыгранных матчей в главном еврокубке подопечные Марино Пушича занимают 26-е место с 4 очками. У команды Венсана Компани 9 пунктов и 13-я позиция.
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Перед стартом шестого тура букмекерские конторы оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф ЛЧ (занять место с 9-го по 24-е). Коэффициент на евровесну для горняков составляет 8.00. Что касается попадания в топ-8, который гарантирует участие в плей-офф с 1/8 финала, то шансов практически нет – котировки составляют 500.
В матче с Баварией на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 15.00. Ничья расценивается в 8.20, а успех мюнхенцев – в 1.18.
Шахтеру после Баварии предстоят встречи против Бреста (22 января) и Боруссии Дортмунд (29 января).
Таблица Лиги чемпионов перед стартом 6-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2
|Интер Милан
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|16 - 6
|12
|5
|Аталанта
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6
|Байер
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8
|Монако
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|9
|Астон Вилла
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10
|Спортинг Лиссабон
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|11
|Брест
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|12
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|13
|Бавария
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14
|Бенфика
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|15
|Атлетико Мадрид
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|16
|Милан
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|17
|Манчестер Сити
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18
|ПСВ Эйндховен
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|19
|Ювентус
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|20
|Селтик
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|21
|Фейеноорд
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|22
|Брюгге
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|23
|Динамо Загреб
|5
|2
|1
|2
|10 - 15
|7
|24
|Реал Мадрид
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|25
|ПСЖ
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|26
|Шахтер Донецк
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|27
|Штутгарт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|28
|Спарта Прага
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|29
|Штурм Грац
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|32
|РБ Зальцбург
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|33
|Болонья
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35
|Слован Братислава
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
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