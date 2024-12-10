Букмекеры перед шестым туром ЛЧ оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф

10 декабря донецкий Шахтер в 22:00 по Киеву в Гельзенкирхене (Германия) начнет поединок 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против мюнхенской Баварии.

После пяти сыгранных матчей в главном еврокубке подопечные Марино Пушича занимают 26-е место с 4 очками. У команды Венсана Компани 9 пунктов и 13-я позиция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом шестого тура букмекерские конторы оценили шансы Шахтера на выход в плей-офф ЛЧ (занять место с 9-го по 24-е). Коэффициент на евровесну для горняков составляет 8.00. Что касается попадания в топ-8, который гарантирует участие в плей-офф с 1/8 финала, то шансов практически нет – котировки составляют 500.

В матче с Баварией на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 15.00. Ничья расценивается в 8.20, а успех мюнхенцев – в 1.18.

Шахтеру после Баварии предстоят встречи против Бреста (22 января) и Боруссии Дортмунд (29 января).

Таблица Лиги чемпионов перед стартом 6-го тура