Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
10.12.2024 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 08:14 |
1130
0

Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

10 декабря 2024, 08:14 |
1130
0
Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Шахтер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтер – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александр КУЧЕР: «Это Бавария, но надо набирать очки»
Компани отреагировал на возможный трансфер Мудрика в Баварию
Ман Юнайтед передумал подписывать звезду соперника Шахтера в Лиге чемпионов
Шахтер Донецк Бавария Шахтер - Бавария Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Футбол | 09 декабря 2024, 17:45 16
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок

Пока что хавбек не дал свой ответ

Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Футбол | 10 декабря 2024, 06:30 0
Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба
Рух побеждает Полесье, Шахтер готов к Баварии, Кривцов без клуба

Главные новости за 9 декабря на Sport.ua

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09.12.2024, 20:05
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
Футбол | 10.12.2024, 02:00
ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Бокс | 09.12.2024, 18:25
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Катмен Ломаченко: «Василий после этого так и не восстановился»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
08.12.2024, 12:31 3
Футбол
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
09.12.2024, 15:19 13
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем