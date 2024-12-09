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Вест Хэм
09.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
09 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:13
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1

Молот для Волков. Вест Хэм переиграл Вулвз в последнем матче тура АПЛ

У хозяев поля отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн

09 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:13
20
1
Молот для Волков. Вест Хэм переиграл Вулвз в последнем матче тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

У молотобойцев отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, а у волков гол в свой актив записал Мэтт Доэрти.

«Вест Хэм» набрал 18 очков и занимает 14-е место в АПЛ.

«Вулверхэмптон» с 9 очками находится в зоне вылета на 19-й позиции.

Английская Премьер-лига. 15-й тур, 9 декабря

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Соучек, 54, Боуэн, 72 – Доэрти, 69

Турнирная таблица

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Вест Хэм Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм - Вулверхэмптон Томаш Соучек Джаррод Боуэн Мэтт Доэрти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Сьогодні рахунок по грі,а ще фарбованого N5 вовка після свистка, якийсь гедзь  укусив.
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