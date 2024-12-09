09.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Англия09 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:13
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Молот для Волков. Вест Хэм переиграл Вулвз в последнем матче тура АПЛ
У хозяев поля отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн
09 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:13
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В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
У молотобойцев отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, а у волков гол в свой актив записал Мэтт Доэрти.
«Вест Хэм» набрал 18 очков и занимает 14-е место в АПЛ.
«Вулверхэмптон» с 9 очками находится в зоне вылета на 19-й позиции.
Английская Премьер-лига. 15-й тур, 9 декабря
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Соучек, 54, Боуэн, 72 – Доэрти, 69
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