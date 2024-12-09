9 декабря на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Вулверхэмптон Уондерерс». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда в 2023-м году под руководством Дэвида Мойеса в крайне убедительном стиле выиграла Лигу конференций. После следующего сезона португальца сняли, хотя он сыграл с подопечными в плей-офф Лиги Европы и закончил в АПЛ на 9-м месте, и это при продаже в Арсенал лучшего игрока, Райса. Но амбициозное руководство захотело перемен, в лице Юлена Лопетеги. И испанец, которому накупили новичков на более чем сотню миллионов, крайне уныло начинал сезон. Его подопечные набирали чуть больше очка за игру, а в Кубке Лиги молотобойцы попали под Ливерпуль, что выиграл 5:1. Впрочем, после паузы на игры сборных получилось наконец-то приятно удивить, уверенной, 2:0, победой на поле Ньюкасла. Но потом уступили не только Арсеналу, но даже Лестеру, а в субботу Антонио угодил в серьезную ДТП.

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Вулверхэмптон Уондерерс

Клуб тоже неприятно удивил в начале нынешнего сезона, особенно на контрасте с предыдущим. Тогда за пару дней до старта как раз Лопетеги инициирует разрыв контракта - по мнению многих, в знак протеста против акценте на продаже лидеров в трансферной деятельности волков. Но сменивший Юлена О'Нил добился весьма приличных итогов прошлого сезона: 46 очков и 14-е место. Но после летних каникул у команды был жуткий старт: 7 поражений и ничья в чемпионате, вылет из Кубка Лиги. Но во второй половины осени получилось собраться и начать набирать очки. Сити все-таки уступили из-за гола на 90+ минуты, но не смутились, потом сыграв вничью с Брайтоном и Кристал Пэлас, а потом обыграв не только аутсайдера, Саутгемптон, но и Фулхэм - того и вовсе разгромили на выезде 4:1. Но оба крайних поединка проиграли, пропустив по четырежды - не только от Борнмута, но и от Эвертона.

Статистика личных встреч

Молотобойцы выиграли 4 из 5 последних официальных очных поединка при единственном поражении на этом отрезке. В том числе они победили в обоих матчах прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев, но гости точно настроены побороться за очки. Остановимся на нейтральном варианте с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,88).