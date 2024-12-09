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Вест Хэм
09.12.2024 22:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
09 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 09 декабря 2024, 23:59
36
0

Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:1. Быстро вернули преимущество. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура АПЛ

09 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 09 декабря 2024, 23:59
36
0
Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:1. Быстро вернули преимущество. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 15-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вест Хэма». Соучек открыл счёт на 54-й минуте. На 69-й минуте Доэрти сравнял счёт, а на 72-й Боуэн забил победный гол для «Вест Хэма».

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АПЛ 2024/25. 15 тур. 9 декабря

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» – 2:1

Голы: Соучек 54, Боуэн, 72 – Доэрти, 69

Видеообзор матча ожидается

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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Вест Хэм Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Джаррод Боуэн Мэтт Доэрти Томаш Соучек
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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