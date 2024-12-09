Вест Хэм – Вулверхэмптон – 2:1. Быстро вернули преимущество. Видео голов

9 декабря в 15-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вест Хэма». Соучек открыл счёт на 54-й минуте. На 69-й минуте Доэрти сравнял счёт, а на 72-й Боуэн забил победный гол для «Вест Хэма».

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15 тур. 9 декабря

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон» – 2:1

Голы: Соучек 54, Боуэн, 72 – Доэрти, 69

Видеообзор матча ожидается