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Англия
10 декабря 2024, 01:45 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:09
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ВИДЕО. Боуэн и Лемина устроили драку после матча Вест Хэма с Вулвз

В матче 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1

10 декабря 2024, 01:45 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:09
90
0
ВИДЕО. Боуэн и Лемина устроили драку после матча Вест Хэма с Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

После игры Джаррод Боуэн и Марио Лемина устроили драку на футбольном поле во время рукопожатий команд.

Лемина напал на соперника, и оба повалились на землю, после чего оппонентов разняли другие футболисты.

У молотобойцев голами отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, а у волков гол в свой актив записал Мэтт Доэрти.

«Вест Хэм» набрал 18 очков и занимает 14-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» с 9 очками находится в зоне вылета на 19-й позиции.

ВИДЕО. Боуэн и Лемина устроили драку после матча Вест Хэма с Вулвз

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм - Вулверхэмптон Вест Хэм Джаррод Боуэн драка Марио Лемина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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